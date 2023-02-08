В Твери прошли памятные мероприятия в честь 110-й годовщины со дня рождения Степана Горобца

Юнармейцы возложили цветы к мемориалам Фото: администрация Твери

8 февраля в день рождения Героя Советского Союза, командира легендарного экипажа танка Т-34 Степана Горобца в Твери прошли памятные мероприятия.

Юнармейцы возложили цветы к обелиску Победы и братскому воинскому захоронению на Советской площади, участники военно-патриотического клуба «Сокол» заступили на пост исторической памяти. Сводный отряд «Сириус» провел памятную церемонию у мемориального комплекса на воинском захоронении в поселке Элеватор.

17 октября 1941 года советский танк Т-34, которым командовал Степан Горобец, с боем прошел через центральные улицы Калинина и вышел к Березовой роще, где держала оборону 5-я стрелковая дивизия. Проезд советского танка через оккупированный город вызвал панику среди немецких захватчиков и вошел в историю как один из наиболее ярких моментов боев за Калинин. Несколько месяцев спустя Герой Советского Союза Степан Горобец погиб смертью храбрых в свой день рождения - 8 февраля 1942 года в районе деревни Петелино Ржевского района.