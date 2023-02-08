В Твери выбрали лучшего повара школьной столовой Фото: администрация Твери

В тверской гимназии №8 состоялся индивидуальный профессиональный конкурс среди поваров - "Кулинарный баттл" в рамках ежегодного конкурса "Лучшая школьная столовая".

В соревнованиях принимали участие повара школьных столовых из общеобразовательных учреждений №№20, 50, 7, гимназий №8, 12, 44 и Тверского лицея.

По условиям конкурса, за 1 час 20 минут все участники должны были приготовить по два блюда (рыбное или мясное, овощное или фруктовое) на основании технико-технологических карт с учетом санитарных правил по организации горячего питания для обучающихся общеобразовательных учреждений. Члены жюри оценивали внешний вид готовых блюд, их вкус, оформление и подачу.

- Победителем конкурса "Лучший повар школьной столовой - 2023" стал заведующий производством школьной столовой гимназии №8 Павел Ильин. Второе место разделили Николай Курочкин - МОУ СОШ №50 и Александр Воропаев из гимназии №12. Третье место заняли повара Марина Гусева из Тверского лицея и Зайде Иванова из МОУ СОШ №7, - сообщили в администрации Твери.