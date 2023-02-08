С начала года в Тверской области единое пособие назначено родителям более 20 тысяч детей

Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Фото: Мария ОСИПОВА

С начала года единое пособие было назначено 1 266 беременным женщинам и родителям 20 794 детей, сообщает Отделение Соцфонда России по Тверской области. С момента старта выплат единого пособия тверским семьям было перечислено более 166,1 млн. рублей.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребёнка. Подробнее о мерах соцподдержки семей читайте на нашем сайте.