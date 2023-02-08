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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:28

Жители других регионов стали чаще регистрировать недвижимость в Тверской области

Чаще всего недвижимость в нашем регионе покупают жители Москвы и Подмосковья
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Жители тверского региона также чаще всего оформляют права на недвижимость в Москве и Московской области.

Жители тверского региона также чаще всего оформляют права на недвижимость в Москве и Московской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году более 10,6 тыс. заявлений о регистрации недвижимости в Тверской области поступило от жителей других регионов (это на 2,2% больше, чем в 2021 году). Статистику огласили в региональном Управлении Росреестра.

Это в три раз больше, чем количество заявлений, принятых от жителей Тверской области на регистрацию недвижимости, расположенной на территории других субъектов. Число таких заявлений по итогам 2022 года составило всего 3,4 тыс. (на 19,9% меньше, чем в 2021 году).

Специалисты Росреестра отмечают, что жители тверского региона по-прежнему чаще всего оформляют права на недвижимость в Москве и Московской области. В свою очередь основное количество заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в Тверской области, также поступает из Подмосковья и Москвы.