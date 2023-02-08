В Твери в тестовом режиме заработал светофор на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева

Новый режим работы светофора Фото: администрация Твери

8 февраля в Твери в тестовом режиме начал работать светофорный объект на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева.

Главное изменение на аварийно-опасном перекрестке: при движении со стороны микрорайона "Южный" установлена дополнительная секция светофора со стрелкой для поворота налево и разворота.

- Теперь повернуть или развернуться на данном перекрестке можно будет только в отдельную фазу светофора, - пояснили в пресс-службе администрации Твери.

В ближайшее время точная схема работы светофорного объекта и длительность фаз будут скорректированы.