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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:01

В Твери в тестовом режиме заработал светофор на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева

Установлена допсекция со стрелкой для поворота налево
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новый режим работы светофора Фото: администрация Твери

Новый режим работы светофора Фото: администрация Твери

8 февраля в Твери в тестовом режиме начал работать светофорный объект на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева.

Главное изменение на аварийно-опасном перекрестке: при движении со стороны микрорайона "Южный" установлена дополнительная секция светофора со стрелкой для поворота налево и разворота.

- Теперь повернуть или развернуться на данном перекрестке можно будет только в отдельную фазу светофора, - пояснили в пресс-службе администрации Твери.

В ближайшее время точная схема работы светофорного объекта и длительность фаз будут скорректированы.