В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области сотрудники встали на лыжи и посчитали животных

Сотрудники заповедника прошли 10 маршрутов протяженностью около 120 километров. Фото: Мария Сидоренко, Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник

В Тверской области, в Центрально-Лесном государственном заповеднике День российской науки сотрудники отметили на лыжах. 8 февраля здесь состоялся зимний маршрутный учёт (ЗМУ), который является основным методом оценки численности животных.

"Погодные условия сегодня благоприятны для проведения ЗМУ: температура воздуха -4,5°С, ветер юго-западный, глубина снежного покрова на открытых местах 26 см, в лесу – 30 см, - рассказывает сотрудница заповедника, заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук Елена Шуйская.

Государственные инспекторы и научные сотрудники заповедника прошли 10 маршрутов протяженностью около 120 километров.