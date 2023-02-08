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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:18

В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области сотрудники встали на лыжи и посчитали животных

Так в заповеднике отметили День российской науки
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Сотрудники заповедника прошли 10 маршрутов протяженностью около 120 километров. Фото: Мария Сидоренко, Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник

Сотрудники заповедника прошли 10 маршрутов протяженностью около 120 километров. Фото: Мария Сидоренко, Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник

В Тверской области, в Центрально-Лесном государственном заповеднике День российской науки сотрудники отметили на лыжах. 8 февраля здесь состоялся зимний маршрутный учёт (ЗМУ), который является основным методом оценки численности животных.

"Погодные условия сегодня благоприятны для проведения ЗМУ: температура воздуха -4,5°С, ветер юго-западный, глубина снежного покрова на открытых местах 26 см, в лесу – 30 см, - рассказывает сотрудница заповедника, заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук Елена Шуйская.

Государственные инспекторы и научные сотрудники заповедника прошли 10 маршрутов протяженностью около 120 километров.