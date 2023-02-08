Ректоры тверских вузов рассказали губернатору о научных разработках

Губернатор на встрече с ректорами и представителями бизнеса. Фото: ПТО

8 февраля, в День российской науки, губернатор Игорь Руденя в Тверском государственном техническом университете встретился с ректорами вузов Верхневолжья и представителями научно-предпринимательского сообщества. Обсуждались вопросы поддержки научных исследований в регионе, инновационные разработки тверских ученых, а также сотрудничество вузов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Губернатор отметил, что сейчас "одной из приоритетных задач для отечественной науки является проведение исследований и разработка опытных образцов в интересах Вооружённых Сил.

В нашем регионе есть предприятия и научно-исследовательские организации Минобороны РФ. В том числе они разрабатывают и выпускают радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы и программные комплексы.

Ректор ТвГТУ Андрей Твардовский на встрече рассказал о создании 20 инновационных разработок, которые могут быть востребованными в ОПК. Одна из них - интеллектуальная модель использования оптических и акустических систем обнаружения дронов.

Ректор Тверского госуниверситета Сергей Смирнов среди прочего представил модульную многофункциональную автоматизированную платформу для движения робототехнических комплексов по пересеченной местности.

Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская рассказала, что в ТГМУ организовано обучение санитаров и мобилизованных граждан методам первой помощи и тактической медицины в полевых условиях. Медуниверситет также участвует во внедрении экзоскелетов для реабилитации пациентов, получивших ранения в СВО. Кроме того, в медуниверситете разработали изделия с микросферами, которые применяются при эвакуации и транспортировке раненных.

Игорь Руденя отметил, что региональное правительство готово субсидировать научные исследования тверских вузов, а также помогать в подборе промышленных партнеров для их проведения.

Глава региона также посетил военный учебный центр в ТвГТУ.