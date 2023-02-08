В Тверской области по программе поддержки местных инициатив можно будет устанавливать скульптуры

В этом году в регионе запланировано реализовать 220 проектов ППМИ. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 2023 года в регионе по программе поддержки местных инициатив можно приобретать и устанавливать малые архитектурные формы и элементы благоустройства, то есть скульптуры, арт-объекты, фонтаны, клумбы, фонари, скамьи. Также можно на средства ППМИ покупать сцены, уличную мебель, световое, звуковое и видеооборудование для учреждений культуры.

Решение одобрено на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Всего 2023 году в 39 муниципалитетах Тверской области будет реализовано 220 проектов ППМИ.

- Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских игровых комплексов, ремонту дорог, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Кроме того, будут реализованы проекты по установке уличного освещения, обустройству спортплощадок, дворовых территорий, ремонту объектов культуры, благоустройству мест отдыха, закупке спецтехники и другие.

Напомним, что средства на реализацию инициатив граждан в рамках ППМИ вносят сами местные жители, а также идет финансирование проектов из областного и муниципальных бюджетов, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными участниками программы на 2023 год стали Вышневолоцкий (32 проекта), Старицкий (29), Андреапольский (17), Лихославльский (13), Осташковский (12) и Ржевский (10) округа.