В Тверской области 160 килограммов овощей и фруктов не прошли проверку качества

Из оборота изъято 12 партий плодоовощной продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области в ходе мониторинга качества и безопасности овощей и фруктов в 2022 году, в ходе плановых и внеплановых проверок предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания, проверили 405 образцов плодоовощной продукции.

Исследования проводились на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов, а также по микробиологическим радиологическим и паразитологическим показателям. 11 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию нитратов.

- Управлением было изъято из оборота 12 партий плодоовощной продукции, объёмом 160,5 кг. Выявлялись нарушения, связанные с неудовлетворительными условиями содержания помещений, отсутствием маркировочных ярлыков на транспортной таре, - сообщили в ведомстве.

Общая сумма штрафов в отношении юридических и должностных лиц составила более 1,5 млн. рублей.