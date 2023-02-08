В Тверской области 8 февраля коронавирусом заразились 86 человек

Отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 8 февраля 2023 года в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 86 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 180 556 человек. 176 946 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 455 883, в том числе за последние сутки – 1695.

2772 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.