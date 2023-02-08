Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем российской науки Фото: ПТО

8 февраля отмечается День российской науки. Именно в этот день 299 лет назад по распоряжению императора Петра I Указом Правительствующего Сената была основана Академия наук.

С праздником жителей, ученых, сотрудников вузов, научно-исследовательских институтов и организаций Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- С тверской землей связаны имена многих выдающихся ученых, внесших важный вклад в фундаментальные и прикладные исследования. Сегодня науке принадлежит ключевая роль в решении поставленных президентом Российской Федерации масштабных задач по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Благодарю вас за верность традициям отечественной научной школы, за смелость новаторов и упорство исследователей, за плодотворную работу на благо Верхневолжья и нашей великой Родины, - отметил глава региона и пожелал всем причастным к празднику созидательной энергии, значимых достижений, талантливых учеников и радости новых открытий.