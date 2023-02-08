В Тверской области осудили мужчину, который выбросил в мусорный контейнер тело убитой женщины

Тело убитой нашли на помойке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин и женщины, которые, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ, ст. 316 УК РФ (кража, убийство, укрывательство преступления).

Следствием и судом установлено, что летом 2019 года один из мужчин похитил велосипед у жителя Бологое. В период с 23 по 24 января 2021 года в квартире дома на улице Дзержинского в результате пьяной драки тот же мужчина избил собутыльницу, а потом сбросил женщину с балкона четвертого этажа. Знакомые мужчина и женщина помогли ему на простыне оттащить тело в мусорный контейнер. Мертвую женщину нашла прохожая.

Приговором суда виновному в убийстве назначено 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а лицам, помогавшим укрывать преступление к 1 году и 1 году 6 месяцам лишения свободы с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.