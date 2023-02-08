В Тверской области расширили меры господдержки аграрных предприятий

К примеру, за счёт средств областного бюджета будут выделяться гранты аграриям на приобретение КРС. Фото: ПТО

В Тверской области расширили меры поддержки сельхозпредприятий, которые специализируются на производстве молока, картофеля и овощей. Распределение средств обсуждалось на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

C 2023 года за счёт средств федерального бюджета вводятся новые направления господдержки предприятий, занимающимся выращиванием картофеля и овощей.

- В частности, для сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрены субсидии за произведенный объем овощей открытого грунта и картофеля, на проведение агротехнологических работ на посевной площади, занятой картофелем и овощами; для самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - за реализацию этих культур, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Также поддержку можно будет получить на приобретение элитных и/или оригинальных семян картофеля и овощей. Общий объём финансирования по всем направлениям на этот год составляет 65,9 млн рублей.

Также сообщается, что при софинансировании федерального бюджета будут предоставляться субсидии на поддержку производства молока (включая козье и овечье). На эти цели предусмотрено 153,5 млн рублей.

Кроме того, из областного бюджета будут выделяться гранты аграриям на приобретение племенного крупного рогатого скота и оборудования для молочно-товарных ферм. На это выделяется 224,9 млн рублей.