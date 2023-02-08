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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:22

Власти Твери хотят эвакуировать брошенную иномарку в Московском районе

Собственнику выдано предписание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Брошенный автомобиль эвакуируют с улицы в Твери Фото: администрация Твери

Брошенный автомобиль эвакуируют с улицы в Твери Фото: администрация Твери

Администрация Твери разместила на сайте информацию об эвакуации бесхозного транспортного средства.

Припаркованный на 1-м проезде Марии Ульяновой в районе дома №34 в Твери автомобиль "Дэу Нексия", без государственных регистрационных знаков, имеет признаки брошенного.

Владельцу выдано предписание об эвакуации автомобиля, если его эксплуатация прекращена. В случае невыполнения предписание, транспортное средство будет убрано с территории принудительно.