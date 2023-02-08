В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО уроженцем Тверской области Олегом Андреевым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Кимрского муниципального округа

7 февраля в Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Олегом Андреевым. Ему было 48 лет.

- Олег Валерьевич исполнял обязанности наводчика-оператора гвардейской танковой дивизии в звании рядового. Погиб в селе Коломыйчиха Луганской Народной Республики 19 января 2023 года. В Кимрах у Олега Валерьевича остались жена и двое сыновей, - сообщает администрация Кимрского муниципального округа.

В ближайшее время семье Андреева будет вручен орден Мужества.

Соболезнования родным погибшего выразили заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов, заместитель военного комиссара Тверской области подполковник Андрей Балябин, глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Героя похоронили с воинскими почестями.