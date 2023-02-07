В Тверской области выделят бюджетные средства на покупку оборудования и инвентаря для спортшкол

Вопросы ремонта и укрепления материально-технической базы учреждений спорта рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона 7 февраля. Фото: ПТО

В рамках региональной программы «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в в 2023-2024 годах планируется закупка оборудования и инвентаря для областных спортшкол. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона. Его 7 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Перечень получателей сообщила пресс-служба областного правительство.

Для спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени А. Серединой будут приобретены лодки для академической гребли, лодки-каноэ, байдарки, паруса, гоночные весла, прицепы для перевозки лодок.

Для СШОР по боксу и кикбоксингу - боксерские мешки, гимнастические стенки и маты, брусья, гантели.

Для СШОР по хоккею - клюшки и шайбы.

Для СШОР № 1 имени В. А. Капитонова закупят классические и коньковые лыжероллеры, беговые лыжи, палки и крепления.

Для СШОР № 2 - гимнастические булавы, ленты, мячи, обручи и скакалки.

В рамках нацпроекта также выделят бюджетные средства на обеспечение проживания, питания и переезда спортсменов на время тренировок, приобретение спортинвентаря, оборудования и экипировки. Господдержку получат шесть школ олимпийского резерва и спортивно-адаптивная школа Твери.

Также будут проведены ремонты в спортшколе олимпийского резерва № 1 имени В. А. Капитонова, в СШОР по хоккею (входной группы здания спортивного ледового комплекса). Кроме того, отремонтируют холодильную установку для спортивно-ледового комплекса «Орбита», заменят освещение ледовой арены СЛК «Кристалл».

В 2024 и 2025 годах планируется устройство футбольных мини-полей на стадионах «Юность» и «Текстильщик» в Твери для занятий воспитанников СШОР по футболу.

В спортивно-адаптивную школу в Твери в 2023 году планируется приобрести реабилитационное и абилитационное оборудование.