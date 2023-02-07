В Твери на время съемок фильма перекроют для движения несколько улиц и набережную

В Твери перекроют несколько улиц Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех транспортных средств ограничат в Твери на время съемок фильма.

9 февраля с 7:00 утра до 22:00 вечера:

- на набережной Степана Разина (на участке от дома № 2 на набережной Степана Разина до Свободного переулка);

- на Свободном переулке (на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской);

11 февраля с 7:00 утра до 22:00:

- на улице Вольного Новгорода (на участке от Студенческого переулка до Тверского проспекта);

- на улице Трехсвятская (на участке от площади Ленина до набережной Степана Разина).

14 февраля с 7:00 утра до 17:00 вечера в Свободном переулке (на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской).

ООО "Док-Синема" рекомендовано обеспечить проезд транспорта на участке от набережной Степана Разина до улицы Вольного Новгорода со стороны Свободного переулка; проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицы с ограниченным движением.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.