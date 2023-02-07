В Тверской области 22 многодетные семьи получат региональную поддержку на покупку жилья

В областном правительстве принято решение по помощи многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Фото: ПТО

В 2023 году в регионе 22 многодетные семьи с невысоким уровнем доходов из 18 муниципалитетов смогут улучшить жилищные условия благодаря областным субсидиям. Решение принято на заседании правительства региона, которое 7 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

В этих 22 многодетных семьях воспитывается 88 несовершеннолетних детей. Они проживают в Твери, Торжке, Вышневолоцком, Ржевском, Лихославльском, Жарковском, Удомельском, Весьегонском, Рамешковском, Кашинском, Старицком, Кимрском и Зубцовском округах, Бологовском Калининском, Конаковском, Фировском районах, ЗАТО Солнечный.

- Областные средства предоставляются по результатам конкурсного отбора, который был проведён в декабре прошлого года, на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства. - В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли также 22 семьи, в которых воспитывается 93 несовершеннолетних ребёнка. Жилые помещения были приобретены в 16 муниципальных образованиях.

Сегодня в Верхневолжье проживает 14 492 семьи, в которых воспитывается трое и более детей. Это на 530 многодетных семей больше,чем было в начале прошлого года.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Демография».