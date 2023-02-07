В Борисоглебском монастыре в Торжке Тверской области отметят 970-летие преставления Ефрема Новоторжского

Борисоглебский монастырь. Фото: tvereparhia.ru

Новоторжский Борисоглебский монастырь, один из древнейших монастырей России, был основан в 1038 году преподобным Ефремом Новоторжским. 10 февраля 2023 в обители будут молитвенно отмечать 970-летие преставления преподобного Ефрема.

Как сообщает Тверская епархия, накануне дня памяти святого, 9 февраля в 16:00 митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит всенощное бдение с акафистом перед ковчегом с сохранившейся частью святых мощей Ефрема Новоторжского.

А 10 февраля во Введенской церкви обители будет совершена Божественная литургия архиерейским чином. Начало в 9:00.

В богослужениях примут участие студенты Московской духовной академии, проходящие в Тверской епархии миссионерскую практику, братия обители, а также мужской хор храма Новомучеников и исповедников Российских деревни Санино Александровской епархии Владимирской митрополии.