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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:47

В Твери отметят День российской науки

В Тверском госуниверситете откроется выставка изобретений и состоится торжественное заседание
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Нынешние студенты - будущее науки.

Нынешние студенты - будущее науки.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

8 февраля, в День российской науки, в Твери будет организована выставка научных разработок. Она развернётся в актовом зале исторического факультета Тверского госуниверситета.

На выставке представят новейшие разработки учёных вуза: камеру технического зрения, складского автоматического робота-тележку, сельскохозяйственную робототехническую платформу; проект «Цифровая история», сочетающий историческую науку и современные технологии цифровой консервации объектов историко-культурного наследия, и другие изобретения.

Продолжит праздник торжественное заседание, посвященное Дню российской науки, на котором собравшимся расскажут о научных достижениях.