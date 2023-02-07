В Твери отметят День российской науки

Нынешние студенты - будущее науки. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

8 февраля, в День российской науки, в Твери будет организована выставка научных разработок. Она развернётся в актовом зале исторического факультета Тверского госуниверситета.

На выставке представят новейшие разработки учёных вуза: камеру технического зрения, складского автоматического робота-тележку, сельскохозяйственную робототехническую платформу; проект «Цифровая история», сочетающий историческую науку и современные технологии цифровой консервации объектов историко-культурного наследия, и другие изобретения.

Продолжит праздник торжественное заседание, посвященное Дню российской науки, на котором собравшимся расскажут о научных достижениях.