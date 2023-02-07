Программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована во всей Тверской области в 2023 году

Один из реализованных проектов. Фото: ПТО

В 2023 году программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована во всех 40 муниципалитетах Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории. Данный вопрос был согласован на заседании регионального правительста, которое 7 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

«Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы», – отметил Игорь Руденя.

В прошлом году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа. Было реализовано 40 школьных идей – инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, лабораторий, пространств для отдыха и реализации выставочных проектов.

Напомним, запущена впервые программа поддержки школьных инициатив была в 2021 году после обращения юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой к главе региона на итоговой пресс-конференции.