Тверские лучники привезли "серебро" и "золото" Кубка и Чемпионата России в Орле

Тверские лучники достойно выступили на соревнованиях в Орле Фото: vk.com/archeryclub69

С 26 по 29 января 2023 года сборная Тверской области по стрельбе из лука участвовала Кубке РФСЛ и Чемпионате РФСЛ. Общероссийские соревнования проходили в Орле. Это ежегодные общероссийские уже традиционные состязания во всех видах лука, в том числе - бесприцельного лука.

Медали завоевали тверские лучники: Арина Михайлова - II место в Кубке РФСЛ и Николай Васильев - золотой призёр России по стрельбе из лука в классе составной лук среди мужчин.

Ребята молодцы, как и всегда все очень старались, каждый в своём классе показал хороший результат, Сергей Михайлов - в классе лонгбоу и Сергей Дашков - в классе составной лук.

Команда тверских лучников Фото: из архива Арины Михайловой

- Выступлением команды мы довольны. Конкуренция была большая, количество участников и уровень мастерства растёт, но тем интереснее борьба, - рассказала в беседе с "КП"-Тверь" серебряный призёр Арина Михайлова.

В соревнованиях всероссийского уровня тверские лучники принимают участие с 2020 года. Без призовых мест не уезжали ни разу. Свое мастерство совершенствуют с каждым годом и активно готовятся к сезону.

- Всегда очень ждём и готовимся. Соревнования проходят в помещении на фиксированной дистанции 18 метров. Дальше будем делать упор на стрельбу на открытом воздухе, где стреляем на пересечённой местности по резиновым мишеням - фигуры животных в натуральную величину, - отмечает Арина Михайлова.

В этом году спортсменам еще предстоят несколько этапов Кубка России и Чемпионат России, которые будут проходить в разных уголках страны, в том числе на Алтае и в Улан-Уде.

Желаем тверским лучникам новых побед и напоминаем, что в Твери уже более семи лет действует Тверская региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука", где обучают лучников любого возраста, независимо от их подготовки.

Тир работает по адресу: г. Тверь, проспект Николая Корыткова д. 3, 5 этаж, арбалетно-лучный тир. Пострелять из лука может любой желающий.