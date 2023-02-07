В Тверской области продолжат реализацию стратегии духовно-нравственного воспитания детей

В областном правительстве прошло очередное заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

7 февраля на заседании областного правительства подвели реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в регионе в 2022-м и определились с задачами на 2023 год.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул важность вовлечения детей и молодёжь в развитие общества, страны, воспитания уважения к истории и культуре России, военно-патриотического воспитания молодого поколения.

В 2023 году мероприятия стратегии ориентированы на следующие направления: воспитание традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи, любви к Родине, уважения к труду.

Запланирован целый ряд мероприятий. В том числе исследовательский проект «История моей семьи», прочтение глав книги Николая Карамзина «История государства Российского», проект «Мужское дело», создание в школах учебно-производственных комплексов для получения старшеклассниками профнавыков. И это далеко не всё.

Напомним, что стратегия духовно-нравственного воспитания детей в нашем регионе была принята в 2018 году. Совместную работу по ее реализации ведут органы власти, учреждения образования и культуры, Тверская митрополия и общественность.

Подробности читайте сегодня, 7 февраля, в статье на сайте "КП"-Тверь".