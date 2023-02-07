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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:09

Прокуратура обязала администрацию привести в порядок объект культурного наследия в Осташкове

Здание требует ремонта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура обязала отремонтировать объект культурного наследия

Прокуратура обязала отремонтировать объект культурного наследия

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что администрацией Осташковского городского округа не принимаются меры по сохранности находящегося в муниципальной собственности объекта культурного наследия федерального значения. Образец жилой застройки 19 века расположен на Ленинском проспекте в Осташкове.

Здание не эксплуатируется, на стенах отслоилась краска и штукатурка. Объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании муниципалитета устранить выявленные нарушения.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.