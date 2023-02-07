Фальсификат молочных продуктов выявили в соцучреждениях и магазинах Тверской области

Молочные продукты оказались фальсификатом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы молочных продуктов - сыра, сливок и творога.

В ходе исследований, в пробах сыра "Голландский" (производство - Брянская область, место отбора образца - комбинат школьного питания в Тверской области), сливок 10% (производство - Московская область, место отбора - магазин в Твери), сыра "Черный Рыцарь" (производство - Тверская область, место отбора образца - магазин в Твери) и творога 9% (производство - Москва, место отбора образца - дом-интернат для престарелых и инвалидов в Тверской области) были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Заявка на проверку была подана в рамках пищевого мониторинга Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.