В Тверской области назначен директор спортшколы олимпийского резерва по хоккею

Валерий Козырьков назначен директором спортшколы олимпийского резерва по хоккею Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

Валерий Козырьков назначен директором Тверской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя 3 февраля.

Ранее Валерий Александрович занимал должность руководителя отдела методического обеспечения СШОР по хоккею.

Валерий Козырьков окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности тренер по хоккею-преподаватель физической культуры, затем Высшую школу тренеров по хоккею. Награждён нагрудным знаком Минспорта России "Отличник физической культуры", Почётным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".