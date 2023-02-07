УК в Твери обязали убрать снег и наледь во дворе дома на бульваре Гусева

Прокуратура провела проверку по жалобам жителей Фото: Виктор Пилицкий

В прокуратуру Московского района Твери обратился местный житель и сообщил, что двор дома №47 корпус 1, на бульваре Гусева не очищен от наледи, на дороге образовались колеи глубиной 10-15 см. Следов уборки или обработки льда песком не обнаружено.

Прокуратурой директору управляющей компании "Ветор-21" внесено представление, выявленные нарушения устранены, пешеходные зоны обработаны противогололедным составом.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.