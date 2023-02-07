Житель Твери лишился миллиона рублей на сайте интим-услуг

Мужчина лишился миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратился житель Твери и сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Полицейские установили, что заявитель зашел на неустановленный интернет-сайт по оказанию интимных услуг, после чего с ним связался неизвестный и предоставил реквизиты для оплаты.

После перехода по ссылке пострадавший стал получать по телефону угрозы в отношении себя и своих близких. Во избежание неприятностей заявитель перечислил мошеннику 1 016 083 рубля.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками из городского управления коллегами из Саратовской полиции злоумышленник был задержан и доставлен в Тверь.

Им оказался ранее судимый 20-летний житель Саратовской области. По месту жительства фигуранта полицейскими изъяты две банковские карты и четыре мобильных телефона.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант взят под стражу.