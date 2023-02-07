В Тверской области остановили 15-летнего водителя на мотобуксировщике

Мотобуксировщиком управлял несовершеннолетний водитель Фото: Калининская Госавтоинспекция

5 февраля в Калининском районе в деревне Никулино инспекторами ГИБДД был остановлен мотобуксировщик "Мухтар 15" без государственных регистрационных знаков.

Управлял транспортным средством 15-летний водитель.

- Несовершеннолетний был отстранен от управления транспортным средством. Все материалы будут направлены ОПДН ОМВД России по Калининскому району, для постановки несовершеннолетнего на профилактический учёт, - сообщили в Калининской Госавтоинспекции.