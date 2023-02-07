Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 8:57

В Твери мужчина осужден условно за незаконное ношение оружия

Ружье и патроны у него изъяли на вокзале
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил условный срок

Мужчина получил условный срок

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Пролетарский районный суд Твери рассмотрел уголовное дело жителя Челябинской области. Ранее не судимый мужчина признан виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

1 августа 2022 года при прохождении досмотра в досмотровой зоне железнодорожного вокзала в Твери у фигуранта был обнаружен пистолет и семь патронов. Оружие изъяли сотрудники полиции.

Экспертиза установила, что пистолет был переделан из сигнального пистолета в боевой. В судебном заседании мужчина вину не признал и пояснил, что пистолет и патроны ему подкинули неизвестные лица.

- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учел его возраст и состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - сообщили в пресс-службе суда.