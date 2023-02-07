Житель Тверской области оштрафован за разбитые светильники в парке

Мужчина оштрафован по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Сандовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Ржева. Он обвиняется в совершении вандализма (ч. 1 статьи 214 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что вечером 13 августа 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центральном парке поселка Сандово, разбил два уличных светильника. Ущерб администрации муниципального округа составил около 20 000 рублей.

Мужчина признан виновным и оштрафован на 20 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.