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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:33

Житель Тверской области оштрафован за разбитые светильники в парке

Дело о вандализме рассмотрел суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина оштрафован по решению суда

Мужчина оштрафован по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Сандовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Ржева. Он обвиняется в совершении вандализма (ч. 1 статьи 214 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что вечером 13 августа 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центральном парке поселка Сандово, разбил два уличных светильника. Ущерб администрации муниципального округа составил около 20 000 рублей.

Мужчина признан виновным и оштрафован на 20 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.