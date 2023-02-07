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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:23

В Твери оперативники задержали серийную воровку

Женщина воровала кошельки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина воровала кошельки в людных местах Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина воровала кошельки в людных местах Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери оперативники задержали серийную воровку. Фигурантка воровала кошельки у женщин пожилого возраста. Своих жертв она находила на остановках общественного транспорта, в транспорте, магазинах и других людных местах.

Злоумышленница вытаскивала незаметно кошелек, деньги оставляла себе, а вещь выбрасывала.

Подозреваемую поймали с поличным сотрудники уголовного розыска.

- Доказана причастность задержанной к четырем преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Общий ущерб составил более 50 000 рублей. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.