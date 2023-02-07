Управление Росреестра по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам регистрации прав на недвижимость

Управлении Росреестра по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам регистрации прав на недвижимость Фото: Татьяна Коркина

9 февраля в Управлении Росреестра по Тверской области состоится тематическая "горячая линия" по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество.

Жители смогут узнать: как воспользоваться упрощенным порядком и зарегистрировать свои права на объекты, недвижимости в рамках действия законов о "гаражной" и "дачной амнистиях"; зачем регистрировать свои ранее возникшие права; в каких случаях при регистрации прав на недвижимость необходимо обращаться к нотариусу; как защитить свою недвижимость от мошенников и др.

Консультации проведет заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости №1 Управления Росреестра по Тверской области Андрей Артамонов.

Звонки принимаются с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1124). Консультации специалистов по горячей линии могут получить физические и юридические лица, а также представители бизнеса.