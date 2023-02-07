Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 8:10

Управление Росреестра по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам регистрации прав на недвижимость

Мероприятие состоится 9 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Управлении Росреестра по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам регистрации прав на недвижимость

Управлении Росреестра по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам регистрации прав на недвижимость

Фото: Татьяна Коркина

9 февраля в Управлении Росреестра по Тверской области состоится тематическая "горячая линия" по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество.

Жители смогут узнать: как воспользоваться упрощенным порядком и зарегистрировать свои права на объекты, недвижимости в рамках действия законов о "гаражной" и "дачной амнистиях"; зачем регистрировать свои ранее возникшие права; в каких случаях при регистрации прав на недвижимость необходимо обращаться к нотариусу; как защитить свою недвижимость от мошенников и др.

Консультации проведет заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости №1 Управления Росреестра по Тверской области Андрей Артамонов.

Звонки принимаются с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1124). Консультации специалистов по горячей линии могут получить физические и юридические лица, а также представители бизнеса.