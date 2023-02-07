Житель Твери дал отбой мошенникам и рассказал о схемах аферистов

Житель Твери проявил бдительность в общении с телефонными аферистами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Тверской области обратились к жителям с призывом дать "Отбой мошенникам!". На просьбу откликнулся житель Твери Леонид Тарасович.

Мужчина записал диалог с мошенником, который пытался использовать разные схемы выманивания денег, но потерпел неудачу. Аудиозаписью бдительный тверичанин поделился с полицейскими.

- Послушайте этот диалог, запомните его нюансы, обсудите детали со своими родными, друзьями и коллегами. Мы уверены, если вы окажетесь в подобной ситуации, то будете во всеоружии и не позволите себя обмануть, - призывают в УМВД России по Тверской области.

Если вы разоблачили мошенника с первых слов и записали общение с ним, присылайте аудиофайл в группу УМВД России по Тверской области ВК. Сотрудники подготовят профилактические ролики, чтобы и другие знали, как аферисты пытаются обманывать людей.

Автор лучшего контента получит специальный приз от пресс-службы УМВД России по Тверской области.