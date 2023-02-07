Бывшего сотрудника тверской полиции будут судить за превышение должностных полномочий

Бывший инспектор предстанет перед судом за применение физической силы в отношении арестованного Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывшего сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело поступило в Заволжский районный суд Твери.

Находясь в должности дежурного инспектора спецприемника для арестованных за административные правонарушения, во время утреннего обхода, мужчина зашел в одну из камер и потребовал административно-арестованных взять матрацы и выйти в коридор для осмотра. Один из арестованных в грубой нецензурной форме отказался выносить матрац из камеры. Тогда полицейский ударил его рукой по голове и с силой толкнул в плечо.

Потерпевший позвонил родственникам, рассказал о случившемся и попросил сообщить в следственные органы.

- В процессе проверки сообщения о преступлении была изъята запись с камер видеонаблюдения спецприемника, на которой зафиксирован факт применения сотрудником полиции насилия в отношении арестованного, - сообщили в пресс-службе суда.

По п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментарий УМВД России по Тверской области:

- В январе текущего года в спецприёмник для задержанных в административном порядке за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре был помещен гражданин, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе, призывы к осуществлению террористической деятельности, угон транспорта и разбой. Находясь в камере спецприемника, прапорщик полиции, занимавший должность инспектора спецприёмника, в результате неоднократного невыполнения требований сотрудника полиции нанес один удар ладонью руки в область головы вышеуказанному задержанному, тем самым совершив проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел.