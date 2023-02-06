Вокалист из Твери Алексей Тельцов покинул шоу "Голос. Дети"

Алексей Тельцов на проекте "Голос. Дети" Фото: Фото: www.1tv.ru/shows/golos-deti-10

14-летний тверичанин Алексей Тельцов закончил выступления на шоу Первого канала "Голос.Дети".

На этапе слепых прослушиваний своим недетским баритоном и песней "Besame mucho" он восхитил певицу МакSим и попал в ее команду.

Однако, следующий этап "Поединки" Алексей Тельцов не прошел и покинул музыкальный проект.

Кстати, у тверского исполнителя уже есть победный опыт - в 12 лет Алексей Тельцов выиграл национальную премию в области искусства "Будущее России". В конкурсе участвовали более 3000 человек из разных регионов России. Алексей на финальном концерте в Москве исполнил вечный хит "Памяти Карузо".