Специалисты Россельхознадзора проверяют точки продажи семян в Тверской области

Специалисты проводят проверки точек по продаже семян Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В феврале 2023 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведена выездная проверка торговых точек по продаже семян в поселке Рамешки.

В продаже были выявлены партии семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также семена, расфасованные в мелкую розничную упаковку, не содержащую сведений о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян.

Индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости и устранении нарушений.