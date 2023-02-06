Инспекторы ИМС проводят рейды на водоемах Тверской области

Спасатели проводят рейды на водоемах региона Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В выходные дни сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам было проведено 14 профилактических рейдов на водоемах Тверской области.

Инспекторы провели с рыбаками и рекомендовали, выходя на лед, иметь при себе индивидуальные средства спасения и соблюдать правила безопасности.

- При перепадах температур воздуха, лед на водоемах становится неравномерным, выход на него опасен. Уже есть трагические случаи провала людей под лед. 5 февраля в Конаковском районе под лед ушел автомобиль, погиб водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и не отпускать детей гулять вблизи водоемов без присмотра.