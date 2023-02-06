В Твери стартовал муниципальный этап конкурса "Воспитатель года России - 2023" Фото: администрация Твери

6 февраля в тверском Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2023".

В Твери конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования проходит в Твери в 29-й раз. Состязание включает четыре тура: заочный и три очных.

14 воспитателей заочно уже представили свои "Интернет-портфолио" и "Визитные карточки "Я - педагог!". К участию в очных турах перешли 10 участников:

Марина Валерьевна Алексеева - МБДОУ детский сад №142;

Анна Александровна Большакова - МБДОУ детский сад №162;

Любовь Александровна Воронова - МБДОУ детский сад №161;

Станислав Олегович Галич - МБДОУ детский сад №114;

Дарья Алексеевна Гранкина - МБДОУ детский сад №134;

Олеся Васильевна Костюк - МБДОУ детский сад №136;

Наталья Александровна Лебедева - МБДОУ детский сад №165;

Наталья Андреевна Савина - МБДОУ детский сад №96;

Ирина Александровна Соколова - МБДОУ детский сад №26;

Светлана Владимировна Травкина - МБДОУ детский сад №5.

- Финалистами конкурса станут 4 педагога дошкольного образования, набравшие наибольшее количество баллов во всех конкурсных испытаниях. Итоги муниципального этапа конкурса будут подведены 3 марта 2023 года, - сообщает пресс-служба администрации Твери.