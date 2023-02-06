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НовостиЗвезды6 февраля 2023 15:39

О королеве детектива Агате Кристи расскажут в Твери

Горьковка приглашает на лекцию и книжную выставку
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Всех желающих ждут в Горьковке 8 февраля.

Всех желающих ждут в Горьковке 8 февраля.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской библиотеке имени Горького состоится лекция о жизни и творчестве "королевы детектива" - британской писательницы, чьи книги переведены на 100 языков мира, Агаты Кристи.

Пришедшие узнают об интересных фактах её биографии и пути становления культовым автором. Организаторы также обещают приоткрыть завесу тайны рождения именитых произведений Агаты Кристи и предложить поклонникам детективного жанра посетить книжную выставку её произведений.

Всех желающих ждут 8 февраля в 14.00 в отделе литературы на иностранных языках. 12+