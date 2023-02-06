В Твери открылась выставка картин, посвященная Ксении Петербургской

Храм Ксении Петербургской в Твери. Фото: tvereparhia.ru

В Твери, в помещении воскресной школы храма Ксении Петербургской (микрорайон Юность) открылась выставка картин, посвященная чтимой церковью блаженной.

Экспозиция называется «Житие блаженной Ксении в живописи А. Простева». В ней представлены копии картин, хранящихся в петербургском музее блаженной Ксении. Выставка будет работать до 10 февраля, а затем переместится в Торжок.

Память блаженной Ксении Петербургской церковь чтит 6 февраля. Блаженная Ксения почитается как помощница и чудотворица. В Твери святой блаженной Ксении Петербургской посвящён храм, расположенный в микрорайоне Юность.