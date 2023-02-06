Тверская область оказалась среди лидеров в ЦФО по объёму поддержки малого и среднего бизнеса

Фонд за 2022 год предоставил займов на общую сумму более 1 млрд рублей. Фото: Архив "КП"

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области вошел в десятку лучших в ЦФО по объемам поручительств, выданных за прошедший год бизнесу, и привлеченного в пользу коммерсантов финансирования.

По информации от правительства региона, Фонд в 2022 году предоставил 147 поручительств на сумму более 520 млн рублей, а также привлек свыше 1,8 млрд рублей финансирования.

Кроме того, Фонд предоставил займов на общую сумму более 1 млрд рублей. Это на 61,7% больше периода 2021 года. В итоге Фонд занял первое место в ЦФО по объему предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса.

- Наша главная задача - предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей, тем крепче экономика нашего региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона является микрофинансовой организацией и работает в структуре Центра «Мой бизнес» Тверской области.