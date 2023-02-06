Фальсификат сливочного масла обнаружили в доме-интернате Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и выяснили, что сливочное масло "Крестьянское" 72,5% жирности имеет в составе жиры немолочного происхождения.

Фальсификат был произведен в курской области и поставлен в дом-интернат в Тверском регионе. Проба продукта для проверки поступила из межрегионального Управления Россельхознадзора.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя фальсифицированной продукции.