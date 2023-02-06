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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:22

Фальсификат сливочного масла обнаружили в доме-интернате Тверской области

Продукт был произведен в Курской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и выяснили, что сливочное масло "Крестьянское" 72,5% жирности имеет в составе жиры немолочного происхождения.

Фальсификат был произведен в курской области и поставлен в дом-интернат в Тверском регионе. Проба продукта для проверки поступила из межрегионального Управления Россельхознадзора.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя фальсифицированной продукции.