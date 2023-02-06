Житель Тверской области совершил кражу инструментов из автомобиля

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 29-летний житель Конаковского района с заявлением о краже имущества из автомобиля, припаркованного возле дома.

Ночью неизвестный похитил из салона автомагнитолу, перфоратор, мультиметр, шуруповерт, реноватор и медный провод. Ущерб составил 54 000 рублей.

В ход розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 35-летний местный житель.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Похищенные вещи мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

- По версии оперативников, задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.