В Тверской области выросла площадь земель, засеянных озимыми зерновыми культурами

Под урожай 2023 года в регионе озимыми зерновыми культурами засеяно 22,3 тыс. га. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под урожай 2023 года в регионе аграриями озимыми зерновыми культурами засеяно 22,3 тыс. га - на 5,7 тыс. га больше, чем в предыдущий период.

- Всего с 2016 года в Верхневолжье площадь под озимые зерновые культуры увеличилась более чем в 2 раза, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Приросту посевных площадей способствуют меры государственной поддержки, направленные на возмещение части затрат при производстве озимых зерновых культур. В 2023 году на эти цели предусмотрено 39,4 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя в числе приоритетов обозначил своевременное доведение средств господдержки до аграриев региона.

В регионе наибольшие площади - более 16 тыс. га, заняты озимой пшеницей, 3,5 тыс. га – озимой рожью, 2,6 тыс. га – озимой тритикале. Также хозяйствами региона посеяно 1,8 тыс. га озимого рапса и сурепицы.