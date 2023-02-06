За выходные в Тверской области остановлено 54 пьяных водителя

В Тверской области остановлено 54 пьяных водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 3 по 5 февраля 2023 года на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

Всего за время рейда "Контроль трезвости" в регионе было остановлено 54 водителя с признаками опьянения, 7 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые административные материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Сообщить о пьяных водителях можно по телефонам полиции: 02, 102 или 112.