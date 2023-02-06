Жителя Тверской области будут судить за хранение пороха

Мужчину будут судить за хранение пороха Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Селижаровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приоберетении и хранении взрывчатого вещества (ч.1 статьи 222.1 УК РФ).

По версии следствия, с лета 2022 года обвиняемый, не имея разрешения на хранение взрывчатых веществ, хранил у себя дома банку с порохом массой 115, 5 грамм. Взрывчатое вещество обнаружили сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Осташковский межрайонный суд для рассмотрения по существу.