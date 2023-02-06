Пожилая женщина погибла при пожаре в Тверской области

Жилой дом сгорел в деревне в Тверской области Фото: Мария ОСИПОВА

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в сгоревшем доме тела женщины, 1938 года рождения. Пожар произошел накануне в деревне Новое Почвино.

На место ЧП выезжал следователь. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.