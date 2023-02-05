На реке Шоша в Тверской области в провалившимся под лёд автомобиле погиб водитель

Почему автомобиль оказался на льду, выясняют спецслужбы. Фото: МЧС ЛО

5 февраля в Конаковском районе Тверской области на реке Шоша под лед провалился легковой автомобиль, водитель погиб. Прибывшие на место спасатели достали автомобиль из воды, помочь водителю не смогли.

- На месте ЧП работали 24 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России по Тверской области — 4 человека, 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело передано полиции. На месте работают следователи. Известно, что мужчина 1960 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.