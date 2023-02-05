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НовостиЗвезды5 февраля 2023 13:14

Творческую молодежь Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе ко Дню защитника Отечества

Открыт приём заявок
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Принять участие в конкурсе может творческая молодежь. Фото: victorymuseum.ru

Принять участие в конкурсе может творческая молодежь. Фото: victorymuseum.ru

Творческих жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском открытом дистанционном конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества в России - «Есть такая профессия - Родину защищать!». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Принять участие в конкурсе могут одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники - как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества. Каждый участник может представить любое количество произведений.

«Конкурс проводится по следующим номинациям: вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный и разговорный жанры,» - сообщают организаторы.

Заявки для участия принимаются до 28 февраля 2023 года. Подробнее об участии: на сайте организатора фестиваля Региональной Общественной Организации «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств» (Санкт-Петербург).